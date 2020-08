Gemeindeversammlung in Thörigen – Der Gemeinderat kann verkleinert werden Das überarbeitete Organisationsreglement wurde deutlich genehmigt – wenn auch nicht ohne Diskussionen. Die Exekutive wird somit von 7 auf 5 Mitglieder reduziert. Sebastian Weber

Der Gemeinderat wird in Thörigen künftig nicht mehr an der Urne gewählt. Foto: Thomas Peter

Ja, in Thörigen soll der Gemeinderat verkleinert werden. Dass an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Dienstagabend aber nur gerade drei Mitglieder der Exekutive anwesend waren, hatte damit nichts zu tun. «Wir sind heute etwas dünn besetzt», entschuldigte sich Gemeindepräsident Sandro Moret. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dürften diesen Umstand aber rasch verziehen haben. Schliesslich waren auch von ihnen nur gerade 24 in der Merhrzweckhalle erschienen (von total 841).