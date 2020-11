Versammlung in Diemtigen – Der Gemeinderat ist wieder vollzählig An der Gemeindeversammlung wurden alle vier vorgeschlagenen Gemeinderatskandidaten in stiller Wahl gewählt. Die Versammlung genehmigte auch das Budget. Margrit Kunz

Die neuen Gemeinderäte von Diemtigen (v. l.): Erwin Stucki, Beat Messerli, Theresa Amstutz und Beat Knutti. Foto: Margrit Kunz

Die Traktandenliste umfasste neun Punkte, und so erwartete Gemeindepräsident Jürg Stucki etwas mehr Stimmbürger, als dann tatsächlich an der Gemeindeversammlung teilnahmen. «Normalerweise kommen über 200 Leute an die Versammlung», sagte er. «Am Samstag waren 55 Stimmberechtigte anwesend, weniger, als ich erwartet hatte.» Möglicherweise hatte dies damit zu tun, dass es stille Wahlen gab, weil nur so viele Kandidaten gemeldet wie Sitze zu vergeben waren.

Für Martin Aebersold (Entschwil), Lukas Pfäffli (Bächlen) und Gisela Stucki (Riedern) wurden Beat Knutti, Theresa Amstutz und Beat Messerli als Gemeinderäte gewählt. Sie vertreten je ihre Bäuert. Fritz Wymann trat aufgrund der Amtszeitbeschränkung zurück. Auf ihn folgt neu Erwin Stucki (Entschwil). Er war frei aus der Gemeinde vorgeschlagen worden. Andrea Wiedmer (Zwischenflüh) wurde in die Schulkommission gewählt, die übrigen Kommissionsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt.