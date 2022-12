Gemeinde Buchholterberg – Der Gemeinderat ist wieder komplett Mit Simon Reber als Gemeindepräsident sowie Sandra Bieg und Patrik Siegrist kann die Exekutive nach einer schwierigen Zeit vollzählig ins neue Jahr starten. Stefan Kammermann

Die neuen Gemeinderatsmitglieder von Buchholterberg: (v.l.) Patrik Siegrist, Gemeindepräsident Simon Reber und Sandra Bieg. Foto: Stefan Kammermann

«Wir haben kein einfaches Jahr hinter uns», hielt Vizepräsident Beat Schwendimann zu Beginn der Gemeindeversammlung in Buchholterberg fest. Bis es so weit war, mussten am Mittwochabend in der Turnhalle noch kurzerhand zusätzliche Sitzgelegenheiten installiert werden, um dem Grossaufmarsch der Bevölkerung gerecht zu werden.