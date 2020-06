Abstimmung in Niederbipp – Der Gemeinderat im Gegenwind Die Urnenabstimmung über die wegweisende Strategie 2040 rückt näher. Nun beziehen die Ortsparteien Stellung – ein Überblick. Beatrice Beyeler

Bunte Post finden die Niederbipperinnen und Niederbipper derzeit in ihren Briefkästen. Foto: Beatrice Beyeler

Der Abstimmungskampf ist entfacht: Am Montag sind gleich drei Flugblätter zur Urnenabstimmung vom 28. Juni in die Briefkästen der Niederbipperinnen und Niederbipper geflattert. Und in der kommenden Woche dürfte ein weiteres folgen.