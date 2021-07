Industriequartier in Bützberg – Der gelbe Riese bringt Arbeitsplätze ins Dorf Die vielen Onlinebestellungen in Zeiten von Corona machen es nötig: Die Post eröffnet im Coop-Gebäude an der Industriestrasse ein neues Verteilzentrum. Sebastian Weber

Das Gebäude an der Industriestrasse 23: Es steht zwar noch Coop drauf, es ist aber nicht mehr Coop drin. Fotos: Christian Pfander

«Coop»: An diesem Schriftzug lässt es sich gut erkennen, dass die Liegenschaft an der Industriestrasse 23 in Bützberg immer noch dem Schweizer Grossverteiler gehört. Das 1958 erbaute Gebäude war von 2006 bis 2016 von Coop als Verteilzentrum genutzt worden. Seither aber trügt der Schein von aussen.

Einzelne Flächen seien danach befristet an diverse Unternehmen vermietet worden, sagt Coop-Mediensprecherin Patricia Straumann zwar. Trotzdem ist es in den letzten gut vier Jahren ruhig geworden um das Industriegebäude.

Nun aber soll bald neues Leben einkehren. Erneut ist eine Nutzung als Verteilzentrum vorgesehen. Diesmal aber nicht von Coop, sondern von der Post. Diese hat kürzlich ein entsprechendes Baugesuch eingereicht, das noch bis am 9. August öffentlich aufliegt.