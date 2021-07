Gemeinnütziger Frauenverein Bern – Der Geist von Bertha Trüssel lebt weiter Einst Hauswirtschaftsseminar-Pionier, heute Anbieter von Kitas und Wohnen im Alter: Seit 130 Jahren nimmt der sgf Bern Bedürfnisse von Frauen und Familien auf. Christoph Hämmann

Die Chefin im Bertha-Trüssel-Haus: Rahel Schwab ist seit letztem Herbst Geschäftsführerin des Gemeinnützigen Frauenvereins Bern. Fotos: Raphael Moser

Dem «Wirtstöchterlein» aus Huttwil sei «ein unverwüstliches Temperament in die Wiege gelegt» worden, hielt das «Illustrierte Jahrbuch für Frauen-Bestrebungen» 1933 zu Bertha Trüssels 80. Geburtstag fest. Ob Ausbildungsorte für Hauswirtschaft, Pflege oder Gartenbau, ob Pflegekinderversorgung, Soldatenfürsorge oder der frühe Kampf für AHV und IV: Trüssel ging bei so mancher sozialen und bildungspolitischen Innovation als Pionierin voran.

Kein Wunder, wird in der Stadt Bern bald eine Strasse nach Trüssel benannt sein, wie im Mai bekannt wurde. Was weniger bekannt sein dürfte: Ein Bertha-Trüssel-Haus gibt es bereits. 1903 im Auftrag von Trüssel als Seminar für Hauswirtschaftslehrerinnen erbaut, erhielt das Gebäude am Fischerweg 3 in der Berner Länggasse nach ihrem Tod 1937 ihren Namen.