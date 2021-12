Best of Von Kopf bis Fuss: Fünf Erfolgsfaktoren – Der geheime Schlüssel zum Abnehmen Diäten sind out. Wer ein gesundes Körpergewicht erreichen und halten will, muss seinen ganz eigenen Weg gehen. Gastautor Uwe Knop zeigt auf, wie das aussehen könnte. Uwe Knop

Erfreuliche Tatsache: Die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel ist wissenschaftlich nicht haltbar. Foto: Getty Images

Na, wie sieht es bei Ihnen um die Hüften aus? Können Sie auch ordentlich in Ihr «Muffin Top» – so heisst das seitliche Hosenbund-Körperfett – kneifen? Vielleicht wünschen Sie sich in diesen Momenten, «ein bisschen weniger Röllchen wären schon nett». Mit diesem Wunsch sind sie nicht allein: Abnehmen ist und bleibt ein Megatrend.

Ob aktuelle Coronakilos, jahrzehntelang etabliertes Genussgewölbe samt Hüftgold oder zu viele Feierpfunde – immer mehr Menschen möchten aus den unterschiedlichsten Gründen abnehmen. Dabei dürfte es ja inzwischen den meisten Menschen klar sein: Klassische Diäten haben ausgedient, denn sie machen langfristig nicht schlanker, sondern in der Regel dicker und kränker. Daher fragen sich viele, wie denn nun der «goldene» Weg zum Wunschgewicht aussieht?