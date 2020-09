Berner Brillengeschäft Bärtschi Optik – Der Gegenentwurf zu den Billiganbietern In dritter Generation führt Frank Bärtschi das gleichnamige Optikergeschäft in der Stadt Bern. Der Familienbetrieb behauptet sich seit 75 Jahren, auch gegen Discounter. Rahel Guggisberg

Für Frank Bärtschi ist der Verkauf von Brillen eine Herzensangelegenheit. Hier posiert er in seinem Geschäft

in der Stadt Bern. Fotos: Christian Pfander

Der Geschäftsinhaber Frank Bärtschi fällt auf: Er trägt eine eckige Brille, Ohrring, Glatze und ein kleines Zöpfchen am Bart. Sehe er ein Gesicht, könne er oft sehr rasch entscheiden, welche Brille passt, sagt er. Eine Kundin um die 50, Geschäftsfrau in einer Führungsposition, bestätigt dies: «Ich betrat das Geschäft, und Frank Bärtschi sagte mir nach ein paar Minuten, er sehe drei Modelle für mich. Am Schluss kaufte ich tatsächlich gerade alle.»