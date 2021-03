Als Frau im Rückkehrzentrum – Der gefährliche Weg auf die Toilette In vielen Rückkehrzentren ist die Sicherheit von Frauen nicht gewährleistet, kritisiert Terre des Femmes. Eine Bewohnerin aus Aarwangen erzählt. Lea Stuber

Makeda B., aus Äthiopien in die Schweiz geflüchtet, wurde beim Duschen sexuell belästigt. Foto: Beat Mathys

Die Männer, die im Korridor herumhängen und sie abfangen, wenn sie in der Nacht auf die Toilette will, sie hängen jetzt nicht mehr im Korridor herum. Doch die Angst, sie sei noch immer da. Das sagt Makeda B., 33 Jahre alt.

Vor bald neun Jahren flüchtete Makeda B., die eigentlich anders heisst, ihre Familie in Äthiopien aber nicht gefährden will, aus der äthiopischen Provinz Tigray in die Schweiz, seit bald neun Jahren lebt sie in unterschiedlichen Asylunterkünften. Das Rückkehrzentrum Aarwangen ist die fünfte. Hier leben knapp 100 Menschen – Familien, aber auch viele alleinstehende Frauen und Männer, die meisten in Mehrbettzimmern.