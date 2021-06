Seelsorge für Berner Beizer – Der Gastro-Pfarrer ist unterwegs Velo-Pfarrer, YB-Fan und jetzt auch noch Gastro-Seelsorger – Tobias Rentsch ist immer für eine Überraschung gut. Claudia Salzmann

Pfarrer Tobias Rentsch ist auf Altstadttour und hat ein offenes Ohr für Berns Beizer. Der Inhaber vom 3 Eidgenossen in der Rathausgasse ist einer der 15 Wirte, mit denen Rentsch bereits gesprochen hat. Foto: Christian Pfander

Jeden Freitag schlüpft Pfarrer Tobias Rentsch in die Rolle des Barkeepers und ist mit seiner «Unfassbar» – einem umgebauten Dreirad mit Bar und Zapfhahnen – im Nydegghof anzutreffen und schenkt Getränke aus. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden hat der Pfarrer für Passantinnen und Passanten ein offenes Ohr. «Es ist wichtig, dass wir einander zuhören und miteinander sprechen», sagt er. Gerade während der Pandemie sei der Dialog auf Augenhöhe noch wichtiger geworden, weiss er.

Der umtriebige Berner Pfarrer hat mit dem Basler Gastro-Pfarrer und Autor Bernhard Jungen viele Gespräche mit Basler Gastronomen geführt, die Bernhard Jungen im Buch «Unfasssbar» zusammengefasst und publiziert hat. «Wir wollten den Gastronomen eine Stimme geben in einer Zeit, in der sie lange nicht dürfen, was sie am liebsten tun», sagt der 39-jährige Berner. Diese Gespräche seien in vielerlei Hinsicht ein Augenöffner gewesen. «Wir haben die Gastronomie noch einmal von einer sehr kreativen und starken Seite kennen gelernt.»