Tagestipp: Swiss Jazz Orchestra – Der Gast ist hier für einmal auch ein Bandmitglied Das Swiss Jazz Orchestra lädt meistens Gäste ein für ihre Konzertreihe. Während der Pandemie ging das nicht. Jetzt heisst es erstmals live «SJO & SJO».

Alexander Sury

Sie feiern sich selber: SJO & SJO hat mit Livepublikum einen Platz im Programm erhalten. Foto: PD

Das «&» steht normalerweise für die Gäste. Das Swiss Jazz Orchestra (SJO) konnte in den letzten 20 Jahren bereits mit unzähligen Solisten, Komponistinnen, Bandleadern und Arrangeurinnen die Bühne teilen. Während der Pandemie allerdings konnten einige dieser Gastauftritte nicht stattfinden. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht: Bandmitglieder wurden jeweils für einen Abend zum «featured artist» mit solistischen Freiräumen. Die Rückmeldungen aus dem Stream als auch jene aus der Band waren so positiv, dass SJO & SJO jetzt mit Livepublikum einen Platz im Programm erhalten hat. (lex)





Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.