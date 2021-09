Zertifikatspflicht im Gastgewerbe – Der Gast ist geimpft, das Personal nicht Die meisten Gastronomen verlangen von ihren Angestellten kein Covid-Zertifikat, zeigt eine Umfrage. Dafür müssen die Kellnerinnen und Kellner weiterhin Maske tragen. Rita Flubacher

Ob die Kellnerin geimpft ist oder nicht, werden die Restaurantbesucherinnen und -besucher nicht wissen. Foto: Getty Images

Für viele Restaurantbesucherinnen und -besucher dürfte der kommende Montag so etwas wie eine lang ersehnte Rückkehr in die Normalität bedeuten. Dank der Zertifikatspflicht kann man sich als geimpfte Person wieder in Innenräumen aufhalten, ohne Angst, dass sich am Tisch nebenan ungeimpfte oder nicht getestete Gäste hinsetzen. Dieser Gefahr konnte man sich bis jetzt nur halbwegs in der Gartenbeiz entziehen.

Zur wirklichen Rückkehr in die Normalität fehlt jedoch ein wichtiger Teil: Ob die Kellnerin, die den Teller über den Tisch reicht, ob der Barmann, der den Drink über den Tresen schiebt, ebenfalls geimpft, genesen oder getestet sind, weiss die Kundschaft nicht.