Reaktion auf Russlands Teillieferstopp – Der Gas-Notfallplan der EU hilft der Schweiz Die Europäische Union will 15 Prozent einsparen, um durch den Winter zu kommen. Der Bund beschliesst darüber hinaus eine ausserordentliche Massnahme. Philipp Felber-Eisele

Durch die Pipeline Nord Stream 1 kommt ab Mittwoch noch einmal deutlich weniger Gas in die EU als vorgesehen: Gasempfangsstation in Lubmin im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Keystone

Es sah kurze Zeit nach etwas Entspannung aus: Nach einer geplanten Wartung in den vergangenen Wochen lieferte Russland wieder Gas über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 in die Europäische Union. Doch nur Tage später verschärft sich die Situation schon wieder. Der staatliche Gasriese Gazprom will künftig noch 20 Prozent der möglichen Kapazität der Pipeline ausnutzen. Bisher waren es 40 Prozent.