Prozess am Regionalgericht – Der Garagist, ein Covid-Kredit und teure Autos Ein Autohändler hat mit falschen Umsatzzahlen einen zu hohen Covid-Kredit erhalten. Er zahlte das Geld zurück, kommt aber nicht um eine Strafe herum. Hans Ulrich Schaad

Der Garagist durfte den Kredit für den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen brauchen. (Symbolbild) Foto: Sabina Bobst

In seinem letzten Wort wiederholte der Beschuldigte das, was er schon während der Verhandlung gesagt hatte. «Ich wollte nicht betrügen, nur arbeiten», betonte der 45-jährige Garagist und Autohändler aus der Region Bern. Fahrzeuge kaufen und mit Gewinn weiterverkaufen, Oldtimer anschaffen, um sie in der Werkstatt zu restaurieren. «Für mich sind Autos das, was für den Bäcker das Mehl.»