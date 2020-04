Erste Corona-Lockerungen – Der ganz grosse Ansturm auf die Baumärkte und Gärtnereien blieb aus Erstmals seit dem 16. März konnten am Montag einige Geschäfte wieder Waren und Dienstleistungen anbieten. Doch gerade in den Baumärkten und Gärtnereien der Region hielt sich der Andrang in Grenzen. Barbara Schluchter-Donski , Bruno Petroni

Tag 1 der ersten Corona-Lockerungen: Vor der Ladenöffnung des OBI-Baumarkts bildete sich am Morgen für kurze Zeit eine längere Schlange von Kunden. Foto: Patric Spahni

Montagmorgen, 8.30 Uhr. Der Parkplatz vor dem OBI in Thun ist schon mehr als zur Hälfte gefüllt, obwohl das Einkaufscenter erst um 9 Uhr seine Türen öffnet. Vor dem Eingang zum Baumarkt und Gartencenter haben sich bereits erste Kunden im Abstand von zwei Metern in Position gebracht. Markierungen am Boden sorgen dafür, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird: «Ich brauche Blumen für meinen Garten, damit ich etwas zu tun habe, wenn ich immer nur zu Hause bin», sagt Marianne Löffel, die mit ihrer Tochter und dem Enkelkind auf Einlass wartet. Alle tragen sie Schutzmasken, um sich und andere zu schützen.