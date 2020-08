Zwei Berner mit zweimal Gold Infos einblenden

Gaelle Maonzambi (GG Bern) als Siegerin sowohl des Weit- wie des Dreisprungs (12,59 m) sowie Bradley Lestrade (GG Bern) als Sieger über 100 (10,70) wie über 200 m (21,71) gewannen an der SM in Frauenfeld je zweimal Gold in der U-20-Kategorie. Ebenfalls für Berner Titel sorgten Robin Oester (1:57,44/800 m/All Blacks Thun), Lars Meyer (15,91 m/Kugel/ST Bern), Cynthia Reinle (11,86/100 m/TV Unterseen), Nadia Zurlinden (24,23/200 m/LV Langenthal) und Felix Eichenberger (4,90 m Stab/LV Thun) in der U-23-Kategorie sowie Laura Giudice (4:30,58/1500 m/Gerbersport) und Ditaji Kambundji (13,54/100 Hürden/ST Bern) in der U-20-Kategorie. (gg)