Ex-Tour-Sieger im Kriechgang – Der fürchterliche Crash veränderte alles Als Egan Bernal einst die Tour gewann, wurde er zum Seriensieger der kommenden Jahre ausgerufen. Es kam ganz anders – für ihn und seine erfolgsverwöhnte Equipe. Emil Bischofberger

Paris zu erreichen wäre für Egan Bernal dieses Mal ein grösseres Glück als beim Tour-Sieg 2019. Foto: Keystone

Was wäre Ihnen lieber? Am Strand zu liegen oder sich drei Wochen lang mit dem Rennvelo durch Frankreich zu quälen? Für Egan Bernal stellt sich die Frage nicht: Er geniesst das Leiden, mit einem Rückstand von fast zweieinhalb Stunden auf Leader Jonas Vingegaard wird der Kolumbianer Paris erreichen. «Geplant war, dass ich jetzt in den Ferien wäre. Aber es war ein guter Entscheid, hierherzukommen. Du verbesserst dich nur, wenn du über dein Limit gehst», sagt er.