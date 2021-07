Langstreckenschwimmen bis zum Rhein – Der Frühschwimmer kommt nach Thun Kevin Wälchli schwimmt die gesamte Aare hinab bis nach Koblenz. Am Dienstag in aller Früh schwamm er in Interlaken vorbei. Am Mittwochmorgen trifft er in Thun ein. Bruno Petroni

Am Dienstag früh hat Kevin Wälchli die Aare in Interlaken durchschwommen. Im Hintergrund der Niesen. Foto: Bruno Petroni

Gut 90 der 290 Kilometer sind geschafft: Kevin Wälchli – seit Samstag nach Start bei der Aarequelle am Unteraargletscher unterwegs – ist am Dienstagmittag schwimmend in Gunten angekommen. Am Mittwoch schwimmt er via Thun bis zum Schwellenmätteli in Bern. Wälchli ist ein echter Frühaufsteher: «Ich liebe es, morgens vor Sonnenaufgang ins Wasser zu steigen.» Der frühzeitige Aufbruch ist momentan sowieso angebracht, ist doch nach Mittag wegen der aufziehenden Gewitter Schluss mit Schwimmen.

Kevin Wälchli unternimmt die Aarequerung zugunsten des Berner Allani-Kinderhospizes. «Aber auch, um die Leute zur Wertschätzung für unser sauberes Wasser zu sensibilisieren und dazu zu bringen, zu dieser wertvollen Ressource Sorge zu tragen.»