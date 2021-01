Bauvorhaben in Trubschachen – Der Friedhof wird verschönert Die letzte Ruhestätte soll umgestaltet werden. Dazu gehört die Verschiebung des Werkplatzes und der Bau eines neuen Holzschopfes. Jacqueline Graber

Der Werkplatz, der sich neben der Abdankungshalle befindet, wird auf dem Friedhofsgelände nach hinten verschoben. Foto: Brigitte Mathys

«Unser Friedhofareal ist gross, aber nichts Schmuckvolles», sagt Christa Roth. Sie betreut das Ressort Friedhof in Trubschachen und ist Mitglied der Liegenschaftskommission. Seit längerem beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe rund um Christa Roth mit der Neugestaltung des Friedhofes. «Unser Ziel ist es langfristig, also bis 10 Jahre und länger, zu planen», erklärt sie.

Die Planung sieht eine Umsetzung in drei Schritten vor. Der Kredit von 200’000 Franken für die erste Etappe wurde von der Gemeinde bereits gesprochen. Baubeginn ist, wenn keine Einsprachen eingehen, Anfang Sommer. In dieser ersten Etappe ist die Verschiebung des Werkplatzes, der sich aktuell hinter der Abdankungshalle befindet, in den hinteren Bereich des Friedhofareals vorgesehen. Dort ist auch ein neues Holzgebäude geplant, dieses soll gross genug sein, damit Gerätschaften und auch der Sargwagen für die Erdbestattungen darin Platz finden. Zudem werden neu ein Wasseranschluss und die technischen Anlagen, um die Wasserregulation zu bedienen, integriert sein.