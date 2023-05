Am Dienstag sind die Büros voll – Der Freitag wird zum Frei-Tag: Teilzeitler verlängern ihr Wochenende Kantinen und ÖV-Betreiber dünnen Ende Woche ihr Angebot aus, sogar Kinderkrippen haben dann noch freie Betreuungsplätze: Flexible Arbeitszeiten krempeln den Wochenrhythmus um. Konrad Staehelin Patrick Meier

Damit sich ein Trip in die Berge richtig lohnt, nehmen viele Teilzeitlerinnen und Teilzeitler am Freitag frei: Eine Familie auf der Alp Sigel im Alpstein. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Produktivitätsgewinne der letzten Jahre und ein Wertewandel weg vom Job als Nabel der eigenen Lebenswelt haben die Teilzeitarbeit in die Mitte der Gesellschaft gerückt: Seit 2010 hat der Anteil Teilzeitbeschäftigter an der werktätigen Bevölkerung der Schweiz um ein Zehntel zugenommen. Die Debatte darüber spielte sich in den vergangenen Monaten vor allem im Licht des ausgetrockneten Arbeitsmarkts ab.