Einheitliche Maskenpflicht – Der Freiburger Detailhandel atmet auf Die Freiburger Geschäfte ächzten, als ihnen der Kanton die Maske vorschrieb. Nun gilt die Pflicht auch im Bernbiet. Das sorgt für Entspannung. Stephan Künzi

Seit die Maskenpflicht auch im Kanton Bern gilt, sind die Spiesse für den Freiburger und den Berner Detailhandel wieder gleich lang: Blick ins Modehaus Iller in Kerzers. Foto: Christian Pfander

Vor allem Kerzers und Flamatt haben gelitten. Als der Kanton Freiburg Ende August zum Schutz vor Corona die Maskenpflicht in den Läden einführte, pilgerten die Leute in Scharen aus den Freiburger Grenzdörfern ins nahe Bernbiet, wo der als lästig empfundene Mund- und Nasenschutz noch nicht vorgeschrieben war. Das bestätigte Gewerkschaftssekretärin Marie-Louise Fries letzte Woche gegenüber den «Freiburger Nachrichten»: Viele Leute seien in den Kanton Bern ausgewichen – und die Umsätze auf der Freiburger Seite um bis zu 50 Prozent eingebrochen.

Thomas Iller kann dem nur beipflichten. Als Modeunternehmer mit Hauptgeschäft in Kerzers gehörte er in den letzten Wochen zu den Leidtragenden. Schon Ende September machte er aus seinem Frust keinen Hehl: In seinem Fall habe der Einkaufstourismus in den nur zwei Kilometer entfernten Kanton Bern die Frequenzen um bis zu 30 Prozent einbrechen lassen.