Skandal um Sex-Messages – Der Frauenfresser Armie Hammer Der US-Schauspielstar verliert gerade zahlreiche Rollen, weil er sich als Kannibale bezeichnet. Inzwischen zeigt sich: Es geht um Sex und Unterwerfung. Pascal Blum

Will angeblich Stücke von Frauen abbeissen: Der 34-jährige US-amerikanische Schauspieler Armie Hammer. Foto: WireImage

Auf Instagram präsentiert sich der US-Schauspieler Armie Hammer als jemand, der gern mit seinen Kindern spielt und mit Freunden etwas unternimmt. Nicht bekannt war bis jetzt, dass der Star aus «Call Me by Your Name» spezielle sexuelle Neigungen hat. Jedenfalls wenn die Chat-Direktnachrichten wirklich von ihm stammen, die in sozialen Medien auftauchten und in denen er schreibt, er sei zu «100 Prozent Kannibale».

Armie Hammer soll Frauen geschrieben haben, dass er sie essen möchte oder von ihnen «Stücke abbeissen» wolle. Von einer Frau habe er einen Zeh abschneiden und mit sich herumtragen wollen («Ich werde dich besitzen»). Auch Blut und Gehirne kommen vor.