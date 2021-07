Unerwartete Geste – «Der Frau war es egal, ob ich nass war, sie nahm mich einfach mit» Als Nächstenliebe bezeichnet eine Leserin einen Vorfall, der sich während eines heftigen Regens im Oberland ereignet hat. Franziska Zaugg

Durchnässt vom Regen (Symbolbild). Foto: Getty Images

Kürzlich, während meiner Ferien im Oberland, stand ich nach einem Gewitterregen an einer Bushaltestelle in Gunten und wartete auf den Bus. Ich trug mein Regenzeug und war pitschnass. Ein Kleinwagen kam gefahren, am Steuer sass eine Dame mit schneeweissem lockigem Haar. Der Wagen hielt direkt vor mir. Ich vermutete, dass die Frau einen Brief in den Briefkasten an der Bushaltestelle einwerfen wolle – oder dass sie mich nach dem Weg fragen werde. Sie öffnet das Fenster und sagte: «Manchmal wartet man hier sehr lange auf einen Bus. Wollen Sie mitfahren?» Der Frau war es egal, dass meine Kleidung total nass war. Und es war ihr egal, dass sie mich nicht kannte. Das ist Nächstenliebe. Danke! Pamela Parker-Karrer, Liestal BL

