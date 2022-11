Interviews am Zukunftstag – «Der Französisch-Unterricht ist schlecht gestaltet» 16 Schülerinnen und Schüler haben die Redaktion von «Bund» und «Berner Zeitung» am Zukunftstag besucht – und ihre Meinung zum Frühfranzösisch kundgetan. Christian Häderli Mirjam Comtesse

Einige finden es unnötig, andere sinnvoll: Beim Thema Frühfranzösisch werden sich diese Schülerinnen und Schüler nicht einig. Video: Martin Bürki, Christian Häderli

Ihnen gehört die Zukunft: Am Zukunftstag am Donnerstag haben 16 Mädchen und Buben einen Blick in die Redaktion in Bern sowie das Druckzentrum in Ostermundigen geworfen. Sie konnten live miterleben, wie Nachrichten entstehen – und haben sogar selber News mitproduziert.

Im Videointerview taten sie ihre Meinung zum Thema Frühfranzösisch kund. Während die 8.-Klässlerin Ada grundsätzlich die Gestaltung des Französisch-Unterrichts kritisiert, findet es Thierry (in der 7. Klasse) sinnvoll, möglichst früh mit dem Unterricht zu beginnen, da viele die Sprache nicht wirklich beherrschen würden.

Man könne schon erst später mit dem Französisch-Unterricht starten, findet Jaël (6. Klasse). Aber: Französisch brauche man, da man die Sprache nun mal in der Schweiz viel spreche. Vernichtend ist hingegen das Urteil von 7.-Klässler Yann: «Ich finde Frühfranzösisch unnötig, denn niemand aus meiner Klasse beherrscht nun die Sprache.»

Schauen Sie sich die Meinung aller 16 Schülerinnen und Schüler oben im Videointerview an.

Christian Häderli ist Redaktor im Ressort Desk/Interaktion und beschäftigt sich mit allem, was tagesaktuell gerade zu reden gibt. Mehr Infos @ChriguHaederli Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Bern. Ihre Schwerpunkte sind Bildungspolitik und Religion. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.