Ladenschliessung in Burgdorf – Der Fotofachhandel stirbt aus Wenn Ende Monat Foto Video Meier die Türen an der Bahnhofstrasse endgültig schliesst, geht gleichzeitig eine lange Geschichte zu Ende: Jene des Fotofachhandels in der Emmestadt. Cornelia Leuenberger

Den Fotografen einen Fotografen fotografieren lassen, ist fast, wie Wasser in die Emme tragen. Darum haben wir Jürg Meier gebeten, sich selber mit einem Bild zu verabschieden. Foto: Linda Steffen, Foto Video Meier

Eine Kundin wird bedient, auf den Gestellen stehen Fototaschen und -Rucksäcke, in einer Vitrine warten Kameras und Objektive auf Käuferinnen und Käufer, überall liegen oder hängen Bilderrahmen. Noch weist wenig darauf hin, dass hier, an der Bahnhofstrasse 43 in Burgdorf, bald nichts mehr so sein wird wie vorher: Jürg Meier schliesst sein Fotofachgeschäft. Nach genau zehn Jahren.

Im März 2011 hat Meier, der in Bümpliz bereits ein Fotofachgeschäft betrieb, den Laden von Martin Leuzinger übernommen. Dieser hatte ihn zuvor über 30 Jahre lang betrieben und verabschiedete sich in den Ruhestand. Das macht jetzt auch Jürg Meier, wenigstens soweit es das Geschäft in Burgdorf betrifft.