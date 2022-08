Kleine Zwetschgen in Konolfingen – Der «Food-Waste vom Feinsten» findet reissenden Absatz Für den Handel sind seine Fellenberger zu klein. Den Zwetschgenliebhabern ist es egal. Sie stürmen die Plantage von Obstbauer Reto Schürch. Stephan Künzi

Zu klein für die Läden: Obstbauer Reto Schürch mit einer seiner Zwetschgen. Foto: Adrian Moser

Reto Schürch ist noch nicht einmal dazu gekommen, etwas zu essen, als ihn die Redaktion am Telefon erwischt. Dabei ist der Donnerstagmittag längst vorbei. «Bombastisch» sei es bis jetzt gelaufen, schwärmt er am Tag zwei seiner Zwetschgenaktion. Die Leute strömten in Scharen herbei, um eigenhändig Fellenberger zu pflücken. Bis zu 80 Autos stünden zu den Spitzenzeiten am Rand der Plantage bei Konolfingen.