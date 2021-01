Nach Verfolgungsjagd in Frutigen – Der Fluchtfahrer ist überführt Im November beging ein Lenker Fahrerflucht, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nun konnte der Mann ausfindig gemacht werden. Er ist geständig. Christoph Buchs

Eine Verkehrskontrolle der Kantonspolizei (Symbolbild). Foto: BOM

Mitte November 2020 beabsichtigte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern, in Frutigen ein Auto zur Kontrolle anzuhalten. Das Fahrzeug beschleunigte jedoch und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Mit eingeschalteten Warnsignalen lieferte sich die Polizeipatrouille mit dem Flüchtigen eine Verfolgungsjagd in Richtung Adelboden. In der Umgebung Ried musste die Nachfahrt aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden, worauf die Patrouille schliesslich den Sichtkontakt zum Auto verlor.

Etwas später konnte das gesuchte Auto in Frutigen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen auf und bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Rekonstruktion der Ereignisse.

Wie die Kantonspolizei nun mitteilt, sind in den darauffolgenden Wochen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die Aussagen zur Fahrweise oder zur lenkenden Person des Fluchtfahrzeugs beinhalteten. «Die Zusammenführung der verschiedenen Hinweise und die weiteren polizeilichen Ermittlungen ermöglichten es schliesslich, den Hergang der Ereignisse genau nachzuvollziehen und den Lenker des Fahrzeugs zu identifizieren», so die Polizei. Der Mann habe ohne gültigen Führerausweis gelenkt.

Am 18. Januar wurde der Mann zu den Ermittlungsergebnissen einvernommen. «Er zeigte sich grundsätzlich geständig, das Fahrzeug gelenkt zu haben.» Der 35-Jährige wird wegen verschiedener Verkehrsdelikte zuhanden der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland angezeigt und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.