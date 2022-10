Sind immer entweder zu neu oder zu versifft: Weisse Turnschuhe. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der britischen Premierministerin Liz Truss wurde gerade vorgeworfen, dasselbe Kleid getragen zu haben wie Emma Thompson als faschistische Politikerin in der Serie «Years and Years». Das war kurios, denn besagtes Kleid ist ein Klassiker der Designerin Karen Millen, seit 2015 erhältlich in unzähligen Farben und Varianten und in den sehr inkludierenden Grössen 34–54, Kostenpunkt vernünftige 225 Pfund.