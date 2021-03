Kolumne Christian Seiler – Der Fischhändler und die Seezunge Forelle ist gut, Saibling ist gut. Aber manchmal sind Fische aus dem Meer mehr. Christian Seiler (Das Magazin)

Diese Seezunge hatte die richtige Farbe – und war unvergleichlich delikat. Foto: Robin Kranz & Volker Hobl

Ich mag Saiblinge, ich mag Forellen. Aber manchmal liebe ich auch das Beste aus dem Meer. Deshalb strich ich zuletzt wie ein Waschbär um das Geschäft meines Fischhändlers herum; ich begehrte eine Seezunge. Der grau und schwarz glänzende Fisch, zugehörig zur Ordnung der Pleuronectiformes, der Plattfische, war etwa vierzig Zentimeter lang und gut gebaut. Ich konnte die dicken Filets mit einem leisen Druck der Finger spüren. Der Druck hinterliess nicht die geringste Delle im Fleisch, ein gutes Zeichen für die Frische meines Exemplars.

Natürlich diskutierten der Fischhändler und ich sofort die Frage der geeigneten Zubereitung. Als er mir vorschlug, die Sole an der Gräte zu braten, witterte ich eine gewisse Unlust seinerseits, das Zerlegen des Fisches betreffend, und entschied mich partout anders: Ich bat darum, mir den Fisch zu filetieren und die Karkasse einzupacken.

Ich bekam vier schmale, lange Filets und den grossen Rest des Fisches. Mein Plan sah vor, die Karkasse zuerst zu einem Fischfond, dann den Fischfond zu einer köstlichen Buttersauce zu verarbeiten, mit der ich die im Dampf gegarten Seezungenfilets veredeln würde.

Ich bedeckte also die Karkasse mit etwa 1 Liter Wasser, salzte sanft, gab eine geschälte und halbierte Schalotte, einige Pfefferkörner, eine in Scheiben geschnittene Zitrone, ein paar Zweige Thymian und ein Stück Sternanis dazu, veredelte mit einem kräftigen Schluck Weisswein (oder eher zwei), liess das Wasser aufkochen und reduzierte anschliessend die Hitze, bis die Flüssigkeit nur mehr leicht köchelte.

Ich schöpfte den aufsteigenden Schaum ab und liess den Fond eine halbe Stunde köcheln – auf keinen Fall länger, er wird sonst bitter. Anschliessend goss ich den Fond durch ein Sieb, kostete, salzte nach, liess ihn noch ein bisschen einkochen und stellte ihn zur Seite.

Dann machte ich mich direkt an die Sauce. Dafür schnitt ich eine kleine Schalotte in dünne Scheiben und schwitze sie in einer Stielkasserolle in 1 EL Butter an. Die Schalotte darf keine Farbe nehmen. Mit einem Glas Weisswein löschte ich die Schalotte ab, gab noch einen Schuss weissen Balsamessig hinzu und liess diese Säure ein wenig einkochen, bevor ich 0,3 Liter Fischfond dazugab.

Dieses köstliche Gemisch liess ich jetzt auf mittlerer Hitze so lange einkochen, bis der Bodensatz – die Schalotte – wieder sichtbar wurde. Dann goss ich die Sauce durch ein feines Sieb, drückte die Schalottenscheiben aus, säuberte die Kasserolle und gab die glatte Sauce wieder zurück. Mit einem Schneebesen arbeitete ich jetzt auf kleinster Hitze nach und nach 80g Butter ein, bis die Sauce dick und sämig und gelb war. Dann nahm ich sie vom Feuer und machte mich an den Fisch.

Die Zubereitung der Fischfilets ist das Einfachste an diesem Rezept. Ich dämpfte sie für genau fünf Minuten im aufsteigenden Dampf. Dafür verwendete ich den Dampfgarer, es funktioniert aber genauso gut im Dämpfeinsatz eines Kochtopfs, wobei das Wasser siedet, aber nicht sprudelnd kocht. Anschliessend legte ich sie auf vorgewärmte Teller, beschneite sie mit ein paar Flocken Maldon-Salz, überzog sie mit der Sauce und servierte sie sofort. Das Fleisch hatte noch Biss, die Sauce begleitete die Seezunge ideal.

Ich war durchaus zufrieden mit meiner schonend gedämpften Seezunge. Aber natürlich kam mir augenblicklich die Bemerkung des Fischhändlers in den Sinn, der das «Braten an der Gräte» vorgeschlagen und «ein deutlich saftigeres Ergebnis» prophezeit hatte. Da mir auch noch die Hälfte des Fischfonds übrig geblieben war, stand einer Wiederholung des Festessens unter anderen Vorzeichen nichts im Weg.

Ich besorgte mir also eine neue Seezunge. Diesmal liess ich nur die zähe, äussere Haut entfernen und nahm den davon befreiten Fisch im Ganzen mit nach Hause. Ansonsten verfuhr ich fast gleich wie beim letzten Mal, bereitete zuerst die Buttersauce zu, stellte zusätzlich Wasser für ein paar Spaghettini N° 3 auf den Herd und erhitzte in einem zur Pfanne umfunktionierten Bräter – die Seezunge war zu lang für meine grösste beschichtete Pfanne – geklärte Butter.

Die Seezunge braucht vier Minuten auf jeder Seite, also ging sich das Garen der Pasta parallel genau aus. Das Ergebnis war – tja, der Fischhändler hatte recht gehabt. Der Fisch bekam an der Oberfläche ein bisschen Farbe und war, als ich ihn von den Gräten hob, saftig und unvergleichlich delikat.

Mit der Sauce und der Pasta, die sich übrigens auch sehr gut vertragen, ergab das eine äusserst vergnügliche Mahlzeit, zu der ein kleiner Chablis das Übrige tat. Die Lehre daraus: Hören Sie nicht nur auf mich, sondern vor allem auf Ihren Fischhändler.