Brünnlisau, Erlenbach-Wimmis – Der Final wurde aufgewertet Erstmals wurde der Jung+Alt-Wettkampf nicht in der Thuner Guntelsey, sondern in der Brünnlisau der Schützen Erlenbach-Wimmis ausgetragen.

Die drei Siegergruppen (v.l.): Zweisimmen Schützen (2. Rang), Schützengesellschaft Erlenbach-Wimmis (1. Rang) und Militärschützen Schwanden (3. Rang). Foto: PD / Marcel Marmet

Der Wettkampfmodus des Gruppenschiessens Jung+Alt ist gleich geblieben. Eine Gruppe besteht entweder aus zwei Schützenveteranen und einem Jungschützen oder zwei Jungschützen und einem Veteranen. Diese Gruppen schiessen zusammen im Heimstand zwei Runden, in denen die Finalqualifikation ermittelt wird.

Ziel des Anlasses ist es, erfahrene Schützenveteranen und Nachwuchstalente für ein und denselben Wettkampf zu gewinnen, was dokumentieren soll, dass der Schiesssport generationenübergreifend ausgeführt werden kann.

Die fünf besten Jungschützen (v.l.) Patrick Heim, Nils Kunz, Fynn Heimberg, Björn Oppliger und Florian Hofer. Foto: PD / Marcel Marmet

Der Final der teilnahmeberechtigten Gruppen fand immer im Anschluss an den schweizerischen JU+VE-Final in Thun statt. Diese Synergie war zum einen Teil sinnvoll, da oft dieselben Teilnehmer involviert waren, andererseits fand der Jung+Alt-Final dann statt, wenn die «grosse» Schau – soll heissen die Rangverkündigung – vom JU+VE-Final in vollem Gange war. Der Jung+Alt-Wettkampf fristete also quasi ein Schattendasein.

Grössere Beachtung erhofft

Mit der Entflechtung erhofft sich der Verband Oberländer Schützenveteranen, dass der Wettkampf an Attraktivität gewinnt, und somit eine Steigerung der Teilnehmerzahlen. Am letzten Samstag wurde nun der Final erstmals in der Schiessanlage Brünnlisau durchgeführt.

Die äusseren Bedingungen waren sehr schwierig zu meistern. Windböen und grelles Sonnenlicht forderten die Aktiven heraus. Dennoch war der Anlass fair, da ja alle mit denselben Tücken zu kämpfen hatten. Bei der Rangverkündigung wurden die fünf besten Jungschützen mit einem Warengutschein vom Waffenhaus Blum belohnt.

pd

