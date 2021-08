Dokfilm «Saudi Runaway» – Der Film, den niemand sehen darf Der Dokumentarfilm «Saudi Runaway» kommt jetzt ins Kino, aber dank eines Tricks läuft er ohne Publikum. Grund ist eine Bestimmung in der Schweizer Filmförderung. Hans Jürg Zinsli

Die fluchtwillige Protagonistin im Film «Saudi Runaway». Pressebild Internationale Filmfestspiele Berlin, © Christian Frei Filmproductions

Sollte es je einem Schweizer Regisseur oder einer Regisseurin einfallen, einen Film über die Geschichte dieses Films zu drehen, das Kinopublikum würde wohl ungläubig den Kopf schütteln.

Aber von vorn: Der Dokumentarfilm «Saudi Runaway» von Susanne Meures hatte Anfang 2020 einen glänzenden Start, seine Weltpremiere feierte er am Sundance-Festival, einen Monat später sorgte er auch an der Berlinale für Furore. Die internationale Presse rühmte die Doku um eine junge saudische Frau, die während Monaten ihre Flucht plant und dies mit Handyaufnahmen festhält, in den höchsten Tönen.