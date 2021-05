Jubiläum in Niederbipp – Der Fels in der Brandung Die Kirchgemeinde feiert das 500-Jahr-Jubiläum des Kirchturms. Für sie hat er besonders in der aktuellen Zeit eine symbolische Bedeutung. Melissa Burkhard

Der Turm und seine Umgebung haben sich in einem halben Jahrtausend kaum verändert. Foto: Beat Mathys

Fürs Jubiläum wurde der Kirchturm herausgeputzt: Die Fassade wurde gereinigt und einer Moosbehandlung unterzogen. Bis zu seinem grossen Tag am Jubiläumsfest vom Sonntag, 30. Mai, wird man deren Wirkung allerdings noch nicht sehen. Das dauert nämlich Monate.

«Dafür wird er in seinem fünfhundertsten Jahr immer schöner», sagt Matthias Arn, Verantwortlicher für Kinder- und Jugendarbeit in der reformierten Kirchgemeinde Niederbipp. Er schmunzelt. Arn blickt hoch zum Objekt, um das es in diesem Jahr gehen soll. Ein halbes Jahrtausend steht der Turm nun in der Gemeinde.