13. Meistertitel für den FC Zürich – Der FCZ stemmt den Pokal – und sucht wohl bald einen Trainer Die 2:3-Heimniederlage gegen Luzern kann die Feststimmung im Letzigrund nicht trüben. Aber Zürich dürfte seinen Meistertrainer nach Hoffenheim verlieren. Florian Raz

Da ist er, der Pokal: FCZ-Captain Brecher erfüllt sich einen Bubentraum und präsentiert die Trophäe. Foto: Urs Jaudas

Um 18.40 Uhr ist es so weit: Yanick Brecher stemmt den Meisterpokal in die Höhe. Rundum Glitzer, Glimmer – und eine Südkurve, die sich brav daran hält, das Spielfeld nicht zu stürmen. 13 Jahre nach dem letzten Triumph des FC Zürich gibt es keinen passenderen Spieler dafür als ihn, den Goalie des FCZ. Für ihn ist es ein «Bubentraum, der in Erfüllung geht». Natürlich, Blerim Dzemaili ist als alter Held zurückgekehrt, um sogleich eine neue Legende zu schreiben. Aber er war zwischendurch weg.