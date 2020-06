Herzlich Willkommen

In der 25. Runde der Super League gastiert der FC Zürich beim Leader aus St. Gallen. Für die Stadtzürcher geht es um den ersten Saisonsieg der Rückrunde. Mit einem Sieg würde der FCZ am FC Luzern wieder auf den 5. Platz schieben. Die Espen werden versuchen den Ausrutscher von Verfolger YB auszunutzen und sich an der Spitze um drei Punkte abzusetzen. Die Partie beginnt um 20:30 Uhr.