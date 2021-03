Der bisherige Mann des Spiels

Der FCZ geht mit einer 1:0-Führung in die Pause, und sie ist verdient. Lausanne enttäuscht und kann sich nur wenige Chancen herausspielen. Das Heimteam ging dank eines magischen Moments von Marchesano in Führung. Seine Vorlage auf Torschütze Kramer ist eine Augenweide. Der bisher beste Spieler sagt im Interview beim TV-Sender «Blue Sport»: «Die Mannschaft hat eine gute erste Halbzeit gezeigt. Heute bin ich überzeugt, dass wir diese Leistung über 90 Minuten durchziehen können, was uns seit längerer Zeit nicht mehr gelungen ist.» Auf seinen Zauberfuss angesprochen sagt der 30-jährige Tessiner nüchtern und bescheiden: «Der Ball ist zum Glück am Fuss geblieben und Blaz (Kramer) stand am richtigen Ort.» In 15 Minuten geht es weiter!