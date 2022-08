Halbzeitfazit

YB ist mittlerweile klar die stärkere Mannschaft. Nach der harzigen Anfangsphase, kamen sie nach dem 1:1 besser ins Spiel. Winterthur hat zwar immer noch vereinzelte Offensivaktion, aber die wirklich gefährlichen Chancen haben jetzt die Berner. Mal war es Fayulu, der einen glänzenden Tag erlebt, mal war es Glück, das Winterthur gerettet hat. Klar ist, YB sollte führen, wohl sogar mit mehreren Toren Abstand. Wird YB das Zepter in die Hand nehmen und den FCW in der zweiten Hälfte aus der Schützenwiese schiessen oder wird Winterthur wieder besser aus der Kabine kommen? Diese Frage gilt es in wenigen Minuten zu klären.