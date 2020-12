Für Servette soll es wieder bergauf gehen

Der Servette FC am Tabellenende? Ein Bild, das man sich eigentlich gar nicht mehr gewohnt ist. Nachdem die Grenats in der vergangenen Saison überraschten und am Ende der Saison auf dem vierten Tabellenrang landeten, hatte man sie gedanklich bereits im Mittelfeld angesiedelt.

Dennoch ist es seit dem vergangenen Wochenende Tatsache: Mit nur einem Sieg aus sieben Partien befinden sich die Genfer auf dem letzten Rang der Super League. Es läuft also bedeutend schlechter als noch letzte Saison. Eine Aufwärtstendenz ist zurzeit ebenfalls nicht in Sicht: Zuletzt setzte es zwei Niederlagen ab, beide Male gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte (1:3 gegen Luzern, 0:2 gegen Sion). Insgesamt sind die Genfer seit 5 Spielen sieglos und warten sehnlichst auf einen Befreiungsschlag. Folgt dieser vielleicht gegen den FC Zürich?