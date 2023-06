Aufstieg zum 75-Jahr-Jubiläum – Der FC Wattenwil kommt aus dem Feiern nicht heraus Der FC Wattenwil erlebt Tage und Wochen wie aus dem Bilderbuch. Nach der Rückkehr in die 3. Liga folgt nun das grosse Festwochenende zum 75-Jahr-Jubiläum. Yannis Lüthi

Heute zählt der FC Wattenwil mit 455 Mitgliedern im Fussball zu den grössten Dorfvereinen der Schweiz. Foto: PD

Grosse Party letzten Samstag in Wattenwil. Die erste Mannschaft des FC Wattenwil gewinnt ihr letztes Saisonspiel und kehrt nach sechs Jahren zurück in die 3. Liga. Und das alles nur eine Woche vor dem Fest zum 75-Jahr-Jubiläum. «Es ist wirklich märchenhaft, dass wir in unserem Jubiläumsjahr diesen Aufstieg realisieren konnten», sagt Silvan Dauner, Präsident des FC Wattenwil.