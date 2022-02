Schaffhausen siegt ohne Bobadilla – Der FC Thun steckt in der Krise Harmlose Thuner verlieren die Nachtragspartie gegen Schaffhausen mit 0:1. Die zehnte Niederlage in der Meisterschaft wirft sie aus dem Aufstiegsrennen. Peter Berger

Das ging ins Auge: Pascal Schüpbach ist nach der Niederlage in Schaffhausen enttäuscht. Foto: Marc Schumacher/Freshfocus

Es ist noch nicht einmal Ende Februar, und der FC Thun kann sich schon auf ein drittes Jahr in der Challenge League vorbereiten. Zumindest in der momentanen Verfassung bleibt ein Aufstieg für die Oberländer ein absoluter Wunschtraum. Carlos Bernegger befindet sich mit dem Team in der Krise.

11 Punkte beträgt der Rückstand auf Leader Aarau, 9 auf Winterthur. Nur Vaduz hält mit dem Spitzenduo Schritt. Schaffhausen macht sich mit dem Sieg immerhin auf die Verfolgung. Für den Erfolg gegen Thun brauchten die Munotstädter nicht einmal die Unterstützung von Raul Bobadilla. Die Arbeitsbewilligung fehlte für die Verpflichtung des Südamerikaners noch. Der bullige Stürmer erzielte in der Schweiz für Concordia Basel, GC, YB und Basel einst in 84 Spielen 40 Toren. Bobadilla sorgte auch abseits des Rasens für Schlagzeilen, vor allem als er in seinem Maserati mit 111 statt der erlaubten 50 km/h in Seewen geblitzt wurde. Gestern sass er auf der Tribüne.

Vorne und hinten ungenügend

Am Freitag gegen Winterthur dürfte Bobadilla erstmals für Schaffhausen einlaufen. Einen wie ihn könnte auch der FC Thun gebrauchen. Die Oberländer agierten offensiv völlig harmlos. Einen einzigen Schuss musste FCS-Goalie Francesco Ruberto in 94 Minuten abwehren. Der Versuch von Daniel Dos Santos nach 33 Minuten war indes eher ein Schüsschen. Mehr kam vom Bernegger-Team in der ersten Halbzeit nicht. Und das in einem Spiel, das die Thuner unbedingt gewinnen mussten. Nach dem Seitenwechsel gab es zwar ein paar Abschlüsse, die allerdings das Tor verfehlten oder in Form von zu schwachen Kopfbällen keine Gefahr generierten.

Es haperte jedoch nicht bloss im Abschluss, schon im Spielaufbau unterliefen den Gästen zu viele Fehler, einfachste Zuspiele landeten im Aus. Zudem blieb auch das Abwehrverhalten weiterhin mangelhaft. Schon nach einer Viertelstunde hatte sich die Heimelf locker durch die FCT-Abwehr gespielt, aber noch nicht reüssiert. Nach 26 Minuten liessen sich Dominik Schwizer und Pascal Schüpbach ausspielen, und Jetmir Krasniqi bezwang Torhüter Nino Ziswiler.

Pascal Schüpbach und Dominik Schwizer (v.l.) liessen sich auf ihrer Seite ausspielen und konnten den Torjubel von Schaffhausens Jetmir Krasniqi nicht verhindern. Foto: Marc Schumacher/Freshfocus

Bürki gesperrt

Weil sich Marco Bürki früh eine unnötige Verwarnung einhandelte, fehlt der Captain am Freitag in Yverdon gesperrt. Das Abwehrzentrum ist jedoch bloss eine weitere Problemzone. Viel gravierender: Alle Schützlinge sind nach vier Niederlagen in Folge völlig verunsichert und ohne Selbstvertrauen.

Peter Berger ist Sportredaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.