2:1-Sieg gegen Winterthur – Der FC Thun rückt GC wieder näher Im einzigen Montagsspiel der Challenge League hat Thun gegen Winterthur gewonnen. Die Tore für die Oberländer erzielten Daniel Dos Santos und Dominik Schwizer. Peter Berger UPDATE FOLGT

Thuns Daniel Dos Santos (M.) im Duell mit dem Winterthurer Samuel Ballet. Dominik Schwizer (l.) eilt zu Hilfe. Foto: Christian Merz

Der FC Thun bleibt auch in der 30. Runde in Tuchfüllung mit GC. Mit dem 2:1-Erfolg gegen Winterthur verkürzten die Oberländer den Rückstand auf den Leader auf drei Punkte. Die Zürcher gastieren am Dienstag beim Schlusslicht Chiasso.

Ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten hatte die Gäste im Winterthurer Exil in Wil auf die Siegesstrasse gebracht. Zuerst lancierte Omer Dzonlagic den jungen Daniel Dos Santos. Dieser verwertete gekonnt und erzielte seinen zweiten Saisontreffer. Nach 20 Minuten liessen die Zürcher an der Strafraumgrenze Dominik Schwizer zu viel Raum. Der beste Assistgeber der Thuner schloss deshalb für einmal selber ab und erhöhte mit seinem dritten Saisongoal auf 2:0.

Nach der Pause gelang den Winterthurern nach einem Eckball der Anschlusstreffer. In der Folge verpasste das Heimteam den Ausgleich mehrmals knapp. Erst als in der 96. Minute Mahamids Schuss knapp über das Tor strich, stand der Thuner Auswärtssieg fest. Am Freitag folgt nun das Spitzenspiel gegen die Grasshoppers.

Fehler gefunden?Jetzt melden.