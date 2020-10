Ausgangslage

Der FC Thun strebt gegen Aarau den ersten Heimsieg an. In den bisherigen drei Auftritten in der heimischen Stockhorn-Arena konnten die Berner Oberländer wenig überzeugen und holten nur gerade einen Punkt. Doch die Equipe scheint nach dem Trainerwechsel gefestigt, jetzt geht es darum, in der Challenge League Plätze gutzumachen.

