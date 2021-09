Nur 2:2 in Wil – Der FC Thun lässt weiter Punkte liegen Trotz Überlegenheit kommen die Oberländer in Wil nur zu einem Punkt. Diesen sichert Pius Dorn erst in der 82. Minute. Peter Berger

Trainer Carlos Bernegger hadert mit einer verpassten Chance. Foto: Martin Meienberger/Freshfocus

0:3 hatte der FC Thun am 20. August in Winterthur verloren. Diese ungenügende Leistung wollte er drei Wochen später endlich korrigieren. Die Oberländer waren denn auch in Wil das bessere Team. Zum Sieg und damit zur verspäteten Rehabilitation für die Pleite in Winterthur reichte es dennoch nicht. Im Gegenteil: Am Ende mussten die Thuner irgendwie sogar froh sein, nicht die dritte Niederlage im fünften Ligaspiel kassiert zu haben.

Denn die Wiler erwiesen sich als hartnäckiger Gegner. Auf den Rückstand in der ersten Halbzeit hatten diese postwendend reagiert. Keine zwei Minuten nach dem Tor von Dominik Schwizer glichen die Gastgeber aus. Und als vor Ablauf einer Stunde Thuns Miguel Castroman mit einem Penalty an FCW-Keeper Marvin Keller scheiterte, machten es die Ostschweizer wenig später besser. Sofian Bahlouol verwertete den Elfmeter zum 2:1 für die Heimelf.

Das Team von Alex Frei hielt in der Folge die Thuner in Schach. Erst nach einem Eckball gelang Pius Dorn immerhin der Ausgleich. «Ich verspüre gemischte Gefühle», gestand der Torschütze. «Wenn man zwei solche Gegentreffer kassiert und in Rückstand liegt, muss man zuerst wieder aufstehen und reagieren. Das ist uns gelungen und werte ich positiv, aber natürlich wollten wir drei Punkte», meinte der Verteidiger.

Dass es nicht dazu reichte, lag einerseits an der fehlenden Effizienz in der Offensive aber auch am mangelnden Defensivverhalten. Beim ersten Gegentreffer wirkte die Thuner Hintermannschaft unsortiert, und vor dem zweiten agierten sie zu unentschlossen bis schliesslich Nikki Havenaar dem Wiler Marcin Dickenmann unnötig in die Beine grätschte und so den Penalty verursachte.

Schwizer verletzt

Mit dem Unentschieden liegen die Thuner bereits sieben Punkte hinter Winterthur und der Tabellenspitze. Allerdings haben sie noch eine Partie weniger ausgetragen. Diese wird am kommenden Dienstag nachgeholt. Stade Lausanne-Ouchy gastiert in der Stockhorn-Arena. Wohl nicht dabei sein wird Schwizer.

Der Flügelspieler hatte zuerst mit einem Energieanfall und dem Führungstreffer im Nachschuss geglänzt, musste wenig später aber mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden. «Ich hoffe, dass er sich nicht allzu schlimm verletzt hat», sagt Bernegger im Wissen, dass sein Team in den nun anstehenden englischen Wochen auf alle Akteure angewiesen sein wird und neben dominanten Auftritten vor allem Siege braucht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.