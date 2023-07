Auftakt Challenge League – Der FC Thun kriegt es mit Alex Frei und Eren Derdiyok zu tun Sion und Aarau gelten als Anwärter für die Plätze 1 und 2 in der zweithöchsten Spielklasse. Doch es gibt Mannschaften, die sie fordern können. Jürg Sigel

Vor elf Jahren war der damalige Nationalspieler Eren Derdiyok ein begehrter Stürmer. Foto: Reuters

Die weiterhin 10 Mannschaften umfassende Challenge League ist bespickt mit einigen namhaften, wenn teils auch in die Jahre gekommenen Fussballern. Zu diesen gehören bei Sion die ehemaligen Internationalen Reto Ziegler (37) und François Moubandje (33).

Mit Verteidiger Nias Hefti (22, von Thun) sowie den Offensivkräften Dejan Sorgic (33, Luzern) und Timothy Fayulu (23, Winterthur) haben die Walliser zudem Akteure verpflichtet, die als Verstärkungen bezeichnet werden dürfen. Trotz der Abgänge von Akteuren wie Anto Grgic, Luca Zuffi, Giovanni Sio oder Musa Araz gilt der Absteiger somit als Aufstiegskandidat.

Im Kader figuriert weiterhin auch Mario Balotelli, die grosse Enttäuschung der vergangenen Saison. Christian Constantin will den einstigen Star aber schnell loswerden. Noch fehlt jedoch ein Abnehmer.

Freis zweiter Streich?

Die sofortige Rückkehr in die Super League wird für die Walliser indes nicht locker zu realisieren sein. Mit Sion nahezu auf Augenhöhe scheint vor allem das 2015 aus der Super League relegierte Aarau. Der Abgang von Topskorer Shkelqim Vladi zu Lugano wurde mit dem Zuzug des 27-jährigen Shkelqim Demhasaj (von GC) kompensiert.

Neu im Kader sind unter anderen auch Torhüter Andreas Hirzel (30, Thun) und Yannick Touré (22, YB). Sollte der neue Trainer Alex Frei die Aarauer ebenso in die Super League führen wie vor einem Jahr den FC Winterthur, wäre dies sein zweiter Streich – und keine grosse Überraschung.

Alex Frei coacht fortan den FC Aarau. Foto: Freshfocus

Doch da gibt es noch Wil mit dem 23-jährigen Nico Maier (ex YB) und den FC Thun. Beide sind gut genug für eine Spitzenplatzierung. Ob auch Vaduz, das 2022/23 zwar mit der erstmaligen Teilnahme in der Conference League für Aufsehen sorgte, in der heimischen Meisterschaft allerdings enttäuschte, vorne mitmischen kann, bleibt abzuwarten. Bei den Liechtensteinern soll der 22-jährige Théo Golliard (von der U-21 der Young Boys gekommen) Spielpraxis erhalten.

Xamax hat aufgerüstet

Während Bellinzona sowie die beiden Neulinge Baden (mit dem Ex-Thuner Omer Dzonlagic) und Nyon in den hinteren Tabellenregionen erwartet werden, ist Xamax stärker einzustufen als in der vergangenen Meisterschaft. Die Neuenburger, welche sich den Klassenerhalt erst über die Barrage gegen Rapperswil-Jona (mühelos) sicherten, holten vom Karlsruher SC den Ex-Thuner Simone Rapp (30) an Bord; dazu den Bündner Angelo Campos (23), der zuletzt in der Promotion League für Brühl St. Gallen in 29 Spielen 24 Treffer markierte.

Rapp und Campos sollen die Tore schiessen, welche Raphaël Nuzzolo nicht mehr erzielen wird. Der 39-Jährige hat seine Spielerkarriere beendet und gehört ab 1. September zum Scouting-Team der Young Boys. Ebenfalls zu Xamax stösst von Besiktas Istanbul der Franzose Mayele Fabrice N’Sakala. Der 30-Jährige könnte zum besten Linksverteidiger in der Challenge League avancieren.

Gleich 18 Spieler haben den FC Schaffhausen verlassen, Raúl Bobadilla inklusive. Ihn ersetzen sollen Mark Marleku (23, Luzern) sowie Ex-Nationalspieler Eren Derdiyok, inzwischen 35 Jahre alt, zuletzt in der Türkei bei Ankaragücü, seit Januar aber vereinslos. Mit Gabriele De Donno (21, von der U-21 der Young Boys gekommen) sicherte sich der FCS eine weitere Offensivkraft.

