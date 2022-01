Noch mehr Corona-Fälle – Der FC Thun kann nicht antreten Der Rückrundenstart in der Challenge League findet am Wochenende ohne den FC Thun statt. Die Oberländer beklagen weitere Corona-Ansteckungen. Peter Berger

Schaffhausen und Thun können am Freitag nicht gegeneinander antreten. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Nach den rund zehn positiven Fällen am vergangenen Freitag haben sich beim FC Thun Anfang Woche noch mehr Spieler und Betreuer mit dem Coronavirus angesteckt. Der kantonsärztliche Dienst hat deshalb die gesamte Mannschaft unter Quarantäne gestellt. Ausgenommen sind die in den letzten vier Monaten geimpften oder von Corona genesenen Personen.

An ein geregeltes Mannschaftstraining ist deshalb für Trainer Carlos Bernegger nicht zu denken. Den Oberländern stehen in den nächsten Tagen nicht mehr die reglementarisch geforderten 14 Spieler und 2 Torhüter zur Verfügung. Deshalb hat die Swiss Football League das entsprechende Gesuch der Thuner gutgeheissen und die geplante Partie vom Freitag gegen Schaffhausen verschoben. Die Neuansetzung des Spiels erfolgt in den nächsten Tagen.

Damit wird das Programm im Februar für die Thuner noch strenger werden. Der Rückrundenstart erfolgt nun am Samstag, 5. Februar, mit dem Gastspiel des FC Wil in der Stockhorn-Arena. Fünf Tage danach kommt es an gleicher Stätte zum Cup-Viertelfinal gegen Lugano, bevor drei Tage später die wegweisende Meisterschaftspartie beim FC Aarau ansteht.

