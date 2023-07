1:1 gegen Stade Nyonnais – Der FC Thun irritiert auch in der neuen Saison Der eingewechselte Valmir Matoshi sichert den Oberländern gegen den Aufsteiger kurz vor Schluss einen Punkt. Gewonnen haben sie zuletzt vor zehn Partien. Adrian Horn

Enttäuscht sind Marc Gutbub und seine Mitstreiter nach der Partie. Foto: Patric Spahni

Endet das hier für sie etwa doch noch versöhnlich, ja fast schon im Triumph?

Eine Riesenchance haben die Thuner auf einmal – kurz nachdem sie ihrerseits eine Möglichkeit Stade Nyonnais’ vereitelten. Kevin Djacko drischt den Ball in der Nachspielzeit nach vorn, Koro Koné steht nicht im Abseits und findet sich in aussichtsreicher Position wieder. Er zieht nach innen, schliesst ab – und trifft den Pfosten statt zum 2:1.

Es ist jetzt plötzlich eine dieser fast schon typischen Challenge-League-Partien: gewiss nicht hochklassig, etwas wirr – aber maximal unterhaltsam. Ein, zwei weitere Gelegenheiten haben die Berner Oberländer noch, sie sind nun super-dominant. Auch eine Art Wiedergutmachung betreiben sie gerade, nachdem sie mit ihrem Auftritt rund 75 Minuten lang Rätsel aufgegeben, ja irritiert haben.

1:1 endet die Partie und damit das erste Spiel der Saison. Das ist bestimmt nicht das Resultat, das sie sich erhofft haben. Um einen Aufsteiger handelte es sich beim Gegner aus der Westschweiz; zuletzt hatte dieser sich mit primär aus Amateuren bestehenden Mannschaften gemessen.

Sacko verschiesst Elfmeter

Es ist das neunte (!) Spiel in Folge, das Mauro Lustrinellis Equipe nicht siegreich gestalten kann. Dass sie immerhin einen Punkt gewinnt und nicht mit einer Heimniederlage startet, ist vornehmlich das Verdienst Valmir Matoshis.

Valmir Matoshi (links) feiert das von ihm erzielte 1:1. Foto: Patric Spahni

In der 89. Minute markiert das eingewechselte Talent aus dem eigenen Nachwuchs den Ausgleich. Edin Omeragic, der bis dahin überragende Keeper der Gäste, sieht dabei wenig schmeichelhaft aus. Einen Elfmeter hielt er kurz davor, Zuzug Ihsan Sacko hatte sich etwas überraschend den Ball geschnappt und scheiterte, obwohl sein Penalty so schlecht nicht getreten war.

Dass Lustrinellis Team doch noch reüssierte, ist verdient. Mehr vom Spiel hatte der Cupfinalist von 2019, öfter in Ballbesitz war er, ein Chancenplus verzeichnete er auch. Und dennoch geriet seine Darbietung enttäuschend. Das Thuner Spiel wirkte oft etwas konfus. In der Defensive mangelte es immer mal wieder an Organisation, in der Offensive sehr oft an Präzision. Ein klarer Plan war nicht auszumachen, die drei Offensivkräfte konnten kaum eingebunden werden.

Nyons Führungstreffer legte die Defizite in der Thuner Hintermannschaft schonungslos offen. Viel zu lange liess sie die Waadtländer in der 39. Minute gewähren, Christian Gomis gelangte im Strafraum an den Ball und passte auf Elias Pasche, der relativ unbedrängt an Mateo Matic vorbei traf.

Einen Klassenunterschied zugunsten des Aufstiegsanwärters konnte man am Freitagabend lange Zeit nicht feststellen. Die Gäste kamen bereits in der 2. Minute zu einer ersten kleinen Möglichkeit, und als sie zu Beginn der zweiten Hälfte schon führten, verzeichneten sie einen Pfostenschuss.

Weiter im 4-4-2

Mit Linksverteidiger Djacko, dem zentralen Mittelfeldspieler Vasilije Janjicic sowie den Stürmern Koné und Nando Toggenburger waren aufseiten Thuns gleich vier Zuzüge in der Startaufstellung gestanden. An der Ausrichtung änderte sich gegenüber der letzten Saison indes wenig. Lustrinelli setzt weiterhin auf ein 4-4-2 mit Rhombus-Mittelfeld. Janjicic übernahm im Aufbau den defensiven Part und damit die Rolle des zu Montpellier zurückgekehrten Gabriel Barès. Während Daniel Dos Santos auf der Zehn und fast schon als dritter Stürmer spielte, agierten Miguel Castroman und Leonardo Bertone auf den Halbpositionen, Letzterer liess sich oft zurückfallen.

Zuzug Kevin Djacko gibt ein ansprechendes Debüt. Foto: Patric Spahni

Nyon erwies sich als erstaunlich kompetitiver Gegner. In die Schlagzeilen waren die Waadtländer im Frühling geraten, als sie sich das Auswärtsspiel gegen Brühl schenkten – aus Protest, nachdem sie erfahren hatten, dass sie die Challenge-League-Lizenz nicht erhalten würden.

Das mit der Spielberechtigung klappte dann doch noch. Und so ist Stade Nyonnais zum dritten Mal in die zweithöchste Liga aufgestiegen. Seine Heimpartien trägt der Club gleich neben dem Uefa-Hauptsitz am Genfersee aus – im Colovray-Stadion, in dem jeweils der Final der Youth League steigt, der Königsklasse der Nachwuchsmannschaften.

Zum Saisonauftakt glückte den Westschweizern beinahe ein Coup. Aber auch mit dem 1:1 werden sie ganz gut leben können. Die Thuner derweil müssen nach grossteils überzeugenden Auftritten in den Testspielen einen Rückschlag hinnehmen.

Es ist ja ein grundsätzlich dankbares Auftaktprogramm, das sie absolvieren. In ihren ersten Partien treten sie stets als Favorit an. Bloss: Sie müssen schleunigst damit anfangen, ihr Potenzial abzurufen. Und zwar nicht jeweils erst in der Schlussphase.

