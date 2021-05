Auch nächste Saison zweitklassig – Der FC Thun hat eine grosse Chance verpasst Den Oberländern gelingt die sofortige Rückkehr in die Super League trotz eines 3:2-Siegs nicht. Das wird Folgen haben. Eine Analyse. Meinung Marco Spycher

Trotz der schwierigen Ausgangslage ist die Enttäuschung über die verpasste Chance gross. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der FC Thun unterliegt Sion in der Barrage und bleibt zweitklassig. Im Umfeld der Oberländer wird man jetzt sagen, dass es trotz der Umstände eine erfolgreiche Saison war. Und dass ein weiteres Jahr Challenge League dem unerfahrenen Team sogar guttun werde. Das mag sein. Vielmehr haben die Thuner aber eine grosse Chance verpasst.

Klar ist: Die Promotion wurde nicht in der Barrage verspielt. Einen Erfolg gegen die erfahrenen Walliser hatten den Oberländern ohnehin nur wenige zugetraut. Zwar gewannen sie am Sonntagnachmittag in Sitten 3:2. Die Hypothek aus dem Hinspiel (1:4) war am Ende jedoch zu gross.