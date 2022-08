4:2-Sieg in Vaduz – Der FC Thun feiert den ersten Vollerfolg in der neuen Saison Im fünften Spiel klappt es: Die Oberländer schlagen den FC Vaduz auswärts 4:2 und sichern sich zum ersten Mal in der Spielzeit drei Punkte. Yannis Lüthi

Torhüter Nino Ziswiler klärt gegen den heraneilenden Franklin Sasere (rechts). Foto: Freshfocus

Was für ein Schlusspunkt einer ereignisreichen zweiten Halbzeit im Rheinpark-Stadion! Miguel Castroman schlenzt in der 91. Minute den Ball wunderbar ins linke obere Eck und besiegelt den ersten Saisonsieg des FC Thun. Erleichterung pur bei den Berner Oberländern. Mann des Spiels ist Gabriel Kyeremateng. Der 23-jährige Stürmer zeigt eine starke Performance und ist mit zwei Treffern massgeblich am ersten Vollerfolg beteiligt.