Der Captain gibt sich kämpferisch

«Keiner lässt den Kopf hängen», versichert Captain Marco Bürki im Interview vor der Partie.

Es ist ja auch nicht so, dass Thun in ganz grossen Schwierigkeiten stecken würde. Noch ist er vorhanden, der Kontakt zur Spitze. Doch Carlos Berneggers Mannschaft schöpft ihr fraglos grosses Potenzial in dieser Saison nicht konstant aus. Entsprechend gefordert ist sie nun – in den wegweisenden Begegnungen gegen Winterthur und Schaffhausen.