Trotz weiterer Corona-Fälle – Der FC Thun dürfte am Samstag in die Saison starten Nach dem positiven Testergebnis in den Reihen der Oberländer kann nun wieder trainiert werden. Vier Personen im Bereich der 1. Mannschaft befinden sich noch in Isolation. Marco Spycher

Bald kann die Saison auch für den FC Thun starten. Foto: Raphael Moser

Am Donnerstag kam aus, dass sich der Saisonstart des FC Thun verzögert. Nachdem ein Spieler Krankheitssymptome aufgewiesen hatte, wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Die Folge: Die 1. Mannschaft musste in Quarantäne. Ausgenommen davon waren vollständig Geimpfte und Genesene – der Verein schrieb von «einigen Ausnahmen». Die Partie gegen den Aufsteiger aus Yverdon, die eigentlich auf Freitagabend angesetzt war, wurde auf ein noch zu bestimmendes Datum verschoben.

Diese Woche dürfte es für die Oberländer nun klappen mit dem Auftakt in die Meisterschaft. Wie der Club am Dienstagabend mitteilt, wurde «eine Vielzahl der Spieler, die sich in Quarantäne befanden, negativ auf das Coronavirus getestet». Aber eben nur eine Vielzahl und nicht alle: Nach dem bereits bekannten Fall wiesen vergangene Woche drei weitere Personen «im Bereich der 1. Mannschaft» ein positives Resultat auf. Mehr Details gibt der FC Thun nicht bekannt, wie es auf Anfrage heisst.

Nichtsdestotrotz konnte bereits am Dienstagnachmittag wieder grösstenteils gemeinsam trainiert werden. So werden die Oberländer voraussichtlich am Samstag auswärts gegen den SC Kriens, dessen Spieler ebenfalls in Quarantäne waren, die erste Partie der Saison bestreiten.

Die Swiss Football League dürfte zudem am Mittwoch entscheiden, wann das verschobene Heimspiel gegen Yverdon-Sport nachgeholt wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.