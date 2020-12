3:1-Heimsieg – Der FC Thun bleibt an GC dran Nach dem 3:1 gegen die Grasshoppers liegt der Absteiger noch vier Punkte hinter dem Leader der Challenge League. Die Oberländer zeigten Moral. Peter Berger

Dennis Salanovic, Omer Dzonlagic, Torschütze Nikki Havenaar und Chris Kablan (v.l.) freuen sich über den 2:1-Führungstreffer. Foto: Keystone

Ausgerechnet Dennis Salanovic. Der Liechtensteiner hatte im Hinspiel am 2. November gegen die Zürcher (1:1) noch gesündigt und den Sieg vergeben. Jetzt sicherte der Joker den Oberländern mit seinem Tor zum 3:1 in der 87. Minute die drei Punkte. «Dieser Treffer ist eine extreme Genugtuung», freute sich der Torschütze. «Der Trainer hatte mich am Vortag noch zur Seite genommen und mir gesagt, dass jetzt die Zeit für eine Revanche gekommen sei.» Carlos Bernegger bestätigte dies: «Solche Geschichten schreibt der Fussball.»

Dank dem Erfolg konnten die Thuner den Abstand auf den meistgenannten Aufstiegsaspiranten auf vier Punkte verkürzen. Hätten die Oberländer verloren, wäre bei einem Rückstand von zehn Zählern das Thema Wiederaufstieg wohl schon im Winter erledigt gewesen. Bernegger will indes davon nichts wissen: «Wir schauen erst nach dem letzten Spiel, wo wir stehen.» Fakt ist, dass der FC Thun seit acht Partien ungeschlagen ist, GC dagegen nach sieben Partien erstmals wieder verlor und seinen Kunstrasen-Fluch nicht los wird: Die Zürcher verloren von vier Auftritten auf dem Plastik deren drei und holten nur einen Zähler.